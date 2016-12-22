Словения впервые выиграла мужской чемпионат Европы по баскетболу
Общество, 05:36
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Словения впервые выиграла мужской чемпионат Европы по баскетболу
Сборная Словении по баскетболу впервые в своей истории выиграла мужской чемпионат Европы.
В финале турнира, прошедшем в Стамбуле, словенцы встретились с со сборной командой Сербии, обыграв последних со счетом 93:85 (20:22, 36:25, 15:22, 22:18).
Российская команда в евробаскете заняла четвертое место, уступив бронзовую медаль сборной Испании, что примечательно Россия проиграла с тем же счетом, с которым завершился финальный матч — 93:85.