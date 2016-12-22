На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки

В городе Березовский Свердловской области неизвестные уничтожили через сутки после открытия памятник «Папа, где ты»?», посвященный отцам, бросающим своих детей. Об этом сообщает сайт E1.Ru

Как сообщает сайт, скульптуру повалили на бок и разбили. Памятник восстановлению не подлежит.

Как сообщили изданию «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, в действиях злоумышленников усматривают признаки вандализма, ведется проверка. Полиция города просит обратиться в дежурную часть очевидцев происшествия.

В группе ВКонтакте «Березовский. Новости золотого города» жители города города объявили вознаграждение в 50 тыс. руб. за информацию, которая поможет «изобличить преступников».

Скульптура из гипсового состава, окрашенная в бронзовый цвет, была создана екатеринбургским скульптором Романом Кашиным. Работы были выполнены за счет благотворительных средств нескольких предпринимателей и частных пожертвований.Вторую такую скульптуру активисты намеревались установить в Центральном парке культуры и отдыха Екатеринбурга.