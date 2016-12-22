Штаб Навального заявил о «самом крупном» митинге в истории Омска

Политик Алексей Навальный провел в Омске «самый крупный митинг в истории» города. Об этом сообщил в своем Twitter пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

В Twitter команды Навального в Омске сообщили, что в мероприятии приняли участие 7 тыс. человек.

При этом, как пишет издание «НГС Омск», организаторы сообщили о 3800 участниках митинга.

В ходе мероприятия Навальный поговорил с участниками митинга о проблемах города, рассказал свою предвыборную программу и о том, что будет делать, когда станет президентом. В целом выступление политика длилось более часа, отмечает издание.

Накануне, 16 сентября, антикоррупционный митинг Алексея Навального прошел в Екатеринбурге. По данным местной полиции, в акции приняли участие около 1,4 тыс. человек.