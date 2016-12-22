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В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве
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В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве
Общество, 20:41
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В МВД опровергли обнаружение снаряда времен ВОВ в Москве

В МВД опровергли информацию о том, что в Москве был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее о том, что на бывшей территории завода «Молния» в Москве, где в данный  мент организована стройка, был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны,  агентству «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, снаряд был обнаружен по адресу: ​Рязанский проспект, вл. 6А. В данный момент там идет строительство нового жилого комплекса.

В ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что в 15:55 поступила информация об обнаружении цилиндрического предмета со следами сильной коррозии по данному адресу.

«В ходе осмотра сотрудниками полиции было установлено, что этот предмет (предполагаемый снаряд времен Великой Отечественной войны) является фрагментом металлической трубы, сильно заржавленным», — пояснили в пресс-службе.

В июне в здании Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) ГУ МВД по Москве взорвался снаряд времен ВОВ. Инцидент произошел в тот момент, когда снаряд, проходящий по одному из дел, осматривал эксперт-криминалист.

Теги: снаряд
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