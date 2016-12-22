«Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора»

Фото: @merr1k / Twitter

Активисты группы «Родина» провели антивоенную акцию на борту крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия назвали себя клоунами-милитаристами «Клоунское государство», передает телеканал RTVi со ссылкой на «манифест» активистов.

Акция проводилась против «военной пропаганды», которая преследует цель отвлечь население «от реальных проблем», говорится в сообщении. Активистов с корабля выгнала охрана, но задерживать участников мероприятия не стали.

Организаторы мероприятия, в частности, требовали увеличить военный бюджет России. «Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения», — цитирует телеканал текст «манифеста».

Фото: страница Вадим Ф. Лурье в Facebook

Активисты стояли с плакатами «Нам нужны враги», «Не служил — не клоун», «Оно воюет», «Клоуны на страже традиционных ценностей» и другими.

На странице активистов во «ВКонтакте» говорится, что группа была образована в 2013 году. Члены группы занимаются «анархо-некро-эко-феминизмом». Своими основными направлениями работы они называют «перформативное социальное искусство, полевые и экспериментальные исследования патриотизма, языков и институтов власти».

В середине июля группа «Родина» также провела серию акций «Йога мертвых». Организаторы охарактеризовали их как «спортивно-массовые мероприятия». Участники несли в руках изображения черепов и транспарант «Мертвых больше».

В октябре 2011 года активисты повесили на крейсере пиратский флаг, сообщало «Эхо Москвы». Они также пытались забраться на мачты корабля, полиция задержала шестерых.