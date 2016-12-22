Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,59 EUR Нал. 69,21 68,68 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
«Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора»
Лента новостей
Сборная России осталась без медалей Евробаскета 19:14, Спорт Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 19:11, Партнерский материал Минздрав предложил наказывать отказавшихся от вакцинации детей родителей 19:08, Общество Тиллерсон допустил военный вариант урегулирования ситуации с КНДР 18:59, Политика В Латвии создали рекомендации для госслужащих по распознаванию шпионов 18:55, Политика «Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора» 18:30, Общество В Сургуте эвакуировали торговый центр 18:23, Общество Лоукостер Ryanair отменил порядка 2% своих рейсов из-за отпусков пилотов 18:22, Общество Порошенко увеличил расходы на оборону более чем на четверть 17:49, Экономика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 17:37, Партнерский материал «Челси» в меньшинстве удержал ничью с «Арсеналом» 17:36, Спорт Умерла актриса Валентина Строганова 17:24, Общество США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» 17:17, Политика Женщина плеснула кислотой в туристов в Марселе 17:12, Общество Каррера предложил узнать причину ничьей с «Тосно» у игроков «Спартака» 16:57, Спорт В Анталье перевернулся туристический автобус 16:47, Общество МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 16:12, Общество В МВД прокомментировали молитвенное стояние против «Матильды» в Омске 16:11, Общество Новичок «Барселоны» стоимостью €120 млн выбыл из-за травмы 16:11, Спорт В Иране пообещали ответить на любые «неверные движения» по ядерной сделке 15:43, Политика В Пекине запретили крупное строительство зимой 15:36, Общество Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном» 15:35, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн 15:30, Спорт «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно» 15:03, Спорт Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии 15:00, Политика СМИ сообщили о дебоше на борту рейса из Крыма в Москву 14:31, Общество Минздрав рассказал о состоянии биатлонистки Медведцевой после ДТП 14:17, Спорт На Кубани начались российско-египетские учения 14:04, Политика
«Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора»
Общество, 18:30
0
«Клоуны-милитаристы» устроили антивоенную акцию на крейсере «Аврора»
Фото: @merr1k / Twitter

Активисты группы «Родина» провели антивоенную акцию на борту крейсера «Аврора» в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия назвали себя клоунами-милитаристами «Клоунское государство», передает телеканал RTVi со ссылкой на «манифест» активистов.

Акция проводилась против «военной пропаганды», которая преследует цель отвлечь население «от реальных проблем», говорится в сообщении. Активистов с корабля выгнала охрана, но задерживать участников мероприятия не стали.

Организаторы мероприятия, в частности, требовали увеличить военный бюджет России. «Несправедливо, что у школ, больниц и пенсионеров еще есть какое-то обеспечение, в то время как на эти деньги мы могли бы устроить военные учения», — цитирует телеканал текст «манифеста».

Фото: страница Вадим Ф. Лурье в Facebook

Активисты стояли с плакатами «Нам нужны враги», «Не служил — не клоун», «Оно воюет», «Клоуны на страже традиционных ценностей» и другими.

На странице активистов во «ВКонтакте» говорится, что группа была образована в 2013 году. Члены группы занимаются «анархо-некро-эко-феминизмом». Своими основными направлениями работы они называют «перформативное социальное искусство, полевые и экспериментальные исследования патриотизма, языков и институтов власти».

В середине июля группа «Родина» также провела серию акций «Йога мертвых». Организаторы охарактеризовали их как «спортивно-массовые мероприятия». Участники несли в руках изображения черепов и транспарант «Мертвых больше».

В октябре 2011 года активисты повесили на крейсере пиратский флаг, сообщало «Эхо Москвы». Они также пытались забраться на мачты корабля, полиция задержала шестерых.

Теги: акция , крейсер «Аврора»
Главное
США назвали ситуацию с КНДР «исчерпанной для ООН» Политика
Материалы по теме
В Москве на антивоенном фестивале задержали 60 человек Общество
Оппозиция подала заявку на проведение антивоенного митинга Политика
Британская антивоенная организация отказалась митинговать против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку