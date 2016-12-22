Порошенко увеличил расходы на оборону более чем на четверть

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) относительно предложений в бюджет страны по вопросам обороны и безопасности на 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Согласно сообщению, указ предусматривает финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины в объеме не менее 165,37 млрд грн (около $6,3 млрд). Из них 158,9 млрд грн ($6,1 млрд) — из общего фонда государственного бюджета Украины, а 6,3 млрд грн ($245 млн) — из специального фонда государственного бюджета Украины. В прошлом году на безопасность и оборону было выделено 130 млрд гривен ($4,9 млрд). Таким образом данная статья расходов была увеличена почти на четверть.



В пресс-службе отметили, что СНБО поручило правительству обеспечить для сектора безопасности и обороны Украины не менее 5% от ВВП страны.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что финансовое обеспечение безопасности и обороны Украины «остается одним из главных приоритетов бюджетной политики» на 2018 год. Он добавлял, что приоритетным направлением бюджетного финансирования станет создание новых видов вооружения и военной техники.