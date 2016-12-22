Женщина плеснула кислотой в туристов в Марселе

Женщина облила кислотой четырех американских туристов на вокзале Saint-Charles в Марселе. Об этом сообщает газета Provence.

По данным издания, инцидент произошел около 11 утра по местному времени (12:00 мск). Туристы ждали на вокзале пересадки на поезд в Париж. В результате случившегося два человека получили ожоги. Они были доставлены в больницу.

Подозреваемая женщина была задержана и помещена под стражу. При этом издание со ссылкой на полицию подчеркивает, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.

В июне в городе Буденновске Ставропольского края неизвестный мужчина облил трех девушек кислотой. В результате случившегося девушки получили ожоги разной степени. Они были госпитализированы. По факту нападения следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).