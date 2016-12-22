Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,92 57,59 EUR Нал. 69,21 68,70 USD Бирж. 57,69 +0,19 EUR Бирж. 68,91 +0,37 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,48 +0,36% DJIA 22268,34 +0,29% Nasdaq 6448,47 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
В Анталье перевернулся туристический автобус
Лента новостей
Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 16:32, Партнерский материал МЧС предупредило о грозе с сильным ветром в Москве 16:12, Общество В МВД прокомментировали молитвенное стояние против «Матильды» в Омске 16:11, Общество В Иране пообещали ответить на любые «неверные движения» по ядерной сделке 15:43, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 15:37, Партнерский материал В Пекине запретили крупное строительство зимой 15:36, Общество Трамп назвал Ким Чен Ына «Рокетмэном» 15:35, Политика Чемпионат Англии по футболу. «Челси» — «Арсенал». Онлайн 15:30, Спорт «Спартак» в большинстве упустил победу над «Тосно» 15:03, Спорт Додон поблагодарил Россию за позицию по «провокациям» властей Молдавии 15:00, Политика СМИ сообщили о дебоше на борту рейса из Крыма в Москву 14:31, Общество Минздрав рассказал о состоянии биатлонистки Медведцевой после ДТП 14:17, Спорт На Кубани начались российско-египетские учения 14:04, Политика Минобороны отвергло обвинения в ударе по союзникам коалиции США в Сирии 13:58, Политика СМИ сообщили об уничтожении путей снабжения террористов в Дейр-эз-Зоре 13:34, Политика Лондон назвал измышлением твит Трампа с призывом упреждать террористов 13:34, Политика Чемпионат России по футболу. «Тосно» — «Спартак». Онлайн 13:00, Спорт Матвиенко призвала запретить «политические танцы вокруг спорта» 12:52, Общество Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию в Сирии 12:30, Политика В аэропорту Парижа эвакуировали пассажиров самолета 12:18, Общество Два человека погибли при стрельбе на юге Германии 12:04, Общество Матвиенко отказала в логике идее ввести миротворцев на границу с Россией 11:44, Политика Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева попала в аварию 11:30, Общество Меркель рассказала о кухне и главной проблеме в речах политиков 11:18, Политика Альварес назвал несправедливым решение судей боя против Головкина 11:16, Спорт МВД Украины призвало «не спекулировать» на гибели детей в Одессе 11:03, Общество В Лондоне задержали второго человека по делу о теракте в метро 10:48, Общество Вратаря черногорского клуба «Бокель» застрелили на тренировке 10:46, Спорт
В Анталье перевернулся туристический автобус
Общество, 16:47
0
В Анталье перевернулся туристический автобус

Туристический автобус перевернулся в Анталье, сообщает ​Haberler‏.

По данным портала, в момент аварии в автобусе находились 27 человек. В результате ДТП два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье, россиян, по предварительным данным, в автобусе не было.

В конце августа  на трассе Эскишехир — Анкара  в Турции автобус врезался в опору моста.  В результате аварии 32 человека получили ранения. Они были госпитализированы. 

Теги: авария , туристы , Автобус , Анталия
Главное
Минобороны отвергло обвинения в ударе по союзникам коалиции США в Сирии Политика
Материалы по теме
На реке Обь перевернулась лодка с пятью пассажирами Общество
На юге Польши перевернулся пассажирский автобус Общество
В Турции из-за перевернувшегося автобуса погибли пять человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку