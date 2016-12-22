В Анталье перевернулся туристический автобус

Туристический автобус перевернулся в Анталье, сообщает ​Haberler‏.

По данным портала, в момент аварии в автобусе находились 27 человек. В результате ДТП два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Анталье, россиян, по предварительным данным, в автобусе не было.

В конце августа на трассе Эскишехир — Анкара в Турции автобус врезался в опору моста. В результате аварии 32 человека получили ранения. Они были госпитализированы.