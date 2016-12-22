В МВД прокомментировали молитвенное стояние против «Матильды» в Омске

Молитвенное стояние в Омске было посвящено традиционным ценностям, а не протесту против фильма «Матильда». Об этом РБК сообщил ​дежурный МВД по Омской области.

О том, что жители Омска провели молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя «Матильда», на своей странице во «ВКонтакте» сообщил иерей, настоятель храма священномученника Сильвестра Александр Лемешко, передавал портал «Новый Омск».

На транспарантах, которые держат в руках протестующие, написаны призывы против фильма «Матильда»: «А. Е. Учитель, руки прочь от русского царя!», «Народ имеет полное право на защиту своих святынь. Требуем не допустить проката фильма «Матильда».

При этом в МВД РБК сообщили, что на молитвенном стоянии ​«только один плакатик был про Матильду». По словам дежурного, стояние продолжалось с 13:30 до 14:30. «Было заявлено 70 человек, а присутствовали человек 20», — добавил собеседник.

Картина режиссера Алексея Учителя «Матильда» посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Российской империи Николай II. Роль балерины сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая II — артист Ларс Айдингер из Германии. Премьера фильма запланирована на октябрь.