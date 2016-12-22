Киев показал упавший в Донбассе «российский беспилотник»

Командование АТО в Донбассе заявило о падении в Донецкой области беспилотника российского производства «Орлан-10». Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Как сообщили в украинском штабе, системы ПВО «не успели» сбить беспилотник, поскольку он «упал сам, из-за технического сбоя системы». Командование АТО заявило, что падение беспилотника, производящегося в России, доказывает факт «участия РФ в войне против Украины». «Этот БПЛА Россия часто применяет в Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии», — пояснили в штабе.

К сообщению были приложены фотографии с остатками разбившегося беспилотника. На корпусе аппарата видны надписи на русском языке.

Украинские военные подчеркнули, что упавший аппарат «соответствует модели, которую изготавливают в России».

В ноябре 2016 года погранслужба Украины заявила об обнаружении беспилотника этой же модели, упавшего в Азовское море. Украинские военные сообщили о намерении снять с него всю доступную информацию.