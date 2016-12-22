Роспотребнадзор предупредил о вспышке коронавируса в Саудовской Аравии

Роспотребнадзор выпустил предупреждение о вспышке опасного коронавируса в Саудовской Аравии. Предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Согласно данным Роспотребнадзора, с 13 по 30 августа в Саудовской Аравии были зарегистрировано 12 случаев коронавируса MERS-CoV. Два человека погибли. «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека принимает меры по недопущению завоза данной инфекции на территорию Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Коронавирус может угрожать поражением дыхательных путей, нервной системы и желудочно-кишечного тракта. При развитии заболевания у человека может возникнуть пневмония с летальным исходом.
Ранее 17 сентября Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Киргизии. Ведомство сообщило о трех заболевших.