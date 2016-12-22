На Камчатке вулкан Жупановский выбросил семикилометровый столб пепла

На Камчатке вулкан Жупановский выбросил пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю.



Как отмечается в сообщении, высота вулкана — 2,9 тыс. м. По данным ведомства, пепловый шлейф распространился на 20 км к востоку от вулкана. На его пути не встречаются населенные пункты, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что пепел также не упал в местах, где проживают люди. Около вулкана не проходят воздушные коридоры, но ему был присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

Во время выброса пепла на Жупановском не было туристических групп. МЧС рекомендовало туристам пока не посещать вулкан.

В воскресенье, 17 сентября, МЧС сообщило, что в Авачинском заливе около полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки в три балла ощутили жители района Петропавловска-Камчатска. По данным МЧС, в результате землетрясения никто не пострадал и здания не были повреждены. В ведомстве отмечали, что угрозы возникновения цунами тоже не было.