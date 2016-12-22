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На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3
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На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3
Политика, 04:41
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На учениях «Запад-2017» задействовали новейшую модификацию танка Т-72Б3

На совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017» российские войска Западного военного округа использовали новейшую модификацию танка Т-72Б3. Об этом сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

«Совместное стратегическое учение «Запад-2017» стало первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации», — отмечается в сообщении. В рамках учений танк совершал многокилометровые марши по местности с разными грунтами и препятствиями. Также его экипаж принимал участие в боевых стрельбах, которые проводились в дневное и ночное время и отработал скоростные маневры.

В новой модификации на танк Т-72Б3 поставлен более мощный двигатель, автоматическая коробка передач, модернизированная система управления огнем и камера заднего вида. Кроме того, боевая машина получила защиту, которая имеет многослойное бронирование и противокумулятивные экраны.

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Россия и Белоруссия проводят совместные учения «Запад-2017» с 14 по 20 сентября. Учебные военные маневры организованы на шести полигонах, которые находятся на территории двух стран. В учениях принимают участие 12,7 тыс. военных. Кроме того, в маневрах задействовали самолеты, боевая техника, орудия, системы залпового огня и боевые корабли. В Министерстве обороны заявили, что маневры носят оборонительный и плановый характер.

В пятницу, 15 сентября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приедет на учения «Запад-2017». По его словам, в понедельник, 18 сентября, российский лидер примет участие в маневрах или «посетит из компонентов» учения.

Т-72Б3 — это модернизированная версия танка Т-72. Масса новой версии составляет 45,5 т. Его экипаж состоит из трех человек. Танк оборудован двигателем с удельной мощностью 1130 лошадиных сил. Он может развивать скорость по шоссе до 65 км/ч, а по пересеченной местности — от 35 до 45 км/ч. Танк оборудован пушкой типа 2А46М-5 калибром 125 мм.

Теги: военные учения , танк , «Запад-2017»
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