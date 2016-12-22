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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии
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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии
Общество, 03:57
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Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Киргизии

Роспотребнадзор предупредил граждан России о трех случаях заболевания сибирской язвой в Киргизии. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Как отмечается в сообщении, по информации Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Республики Кыргызстан случаи заболевания были зафиксировано в Ат-Башинском районе Нарынской области в центральной части страны. В российском ведомстве отметили, что заражение бациллами сибирской язвы произошло во время разделки туши инфицированного животного.

По данным Роспотребнадзора, на территории Ат-Башинского района, где были три случая заболевания, был введен карантин, а за теми, кто контактировал с заболевшим или инфицированными продуктами, установлено наблюдение. Мясная продукция, которая была заражена сибирской язвой, изымается и уничтожается.

Роспотребнадзор призвал учитывать данную информацию о случаях забоелвания сибирской язвой в случае планирования поездок в Киргизию.

В начале сентября Роспотребнадзор предупредил российских туристов о случаях сибирской язвы в районе Рима. В ведомстве рассказали, что 28 августа в регионе итальянской столицы было выявлено, что бациллами сибирской язвы были заражены четыре погибшие коровы.

Теги: Роспотребнадзор , заболевание , сибирская язва
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