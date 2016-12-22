Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

ДНР запретила ввозить украинское сало

Над Атлантикой сформировался новый тропический шторм «Мария»

Поэтесса Юнна Мориц попала в больницу с переломом шейки бедра

Протестующие после пожара в лагере установили палатки у мэрии Одессы

После сообщений о вскрытых посылках в Ростовской области начали проверку

Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей

В США автомобиль въехал в толпу после автошоу

Коалиция США обвинила Россию в авиаударе по сирийским оппозиционерам

ГИБДД начала проверку видео гонок на Кутузовском проспекте в Москве

В Одессе возмущенные пожаром в детском лагере попытались штурмовать мэрию

В Госдепе оценили российский план по миротворцам в Донбассе

В Екатеринбурге прошел митинг Навального

Новые звонки о «минировании» затронули более 20 тыс. россиян

Генпрокурор Украины пообещал не арестовывать Саакашвили за прорыв границы

«Краснодар» догнал «Зенит» по набранным очкам в чемпионате России

В Москве поезд наехал на двух человек

Избирком аннулировал результаты выборов в подмосковном Видном

Ночной клуб в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

«Манчестер Сити» выиграл три последних матча с общим счетом 15:0

Avito ответила на появление объявления о продаже растений из «Зарядья»

В ДНР заявили об отсутствии наблюдателей в нестабильных районах

Новичок «Барселоны» забил первый гол в чемпионате Испании

Президент МАКСа заявил о предупреждении пилота из США об опасности полета

Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва»

В связанном с экс-женой Сечина санатории под Москвой произошла стрельба

В ДНР заявили о необходимости согласовать с властями состав миротворцев

Греф анонсировал «гигантский сдвиг» в экономике благодаря блокчейну

ЦСКА впервые за два года обыграл «Ростов»

СМИ узнали о планах Саакашвили добиться права выступить в Верховной раде