Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
Общество, 03:15
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Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Авачинском заливе у полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщается на сайте камчатского управления МЧС.
Как отмечается в сообщении, землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км в востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа. В ведомстве сообщили, что в результате землетрясения жертв и разрушений не было.
В ведомстве рассказали, что подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами объявлена не была. Пожарные и спасатели проводят проверку зданий на предмет повреждений от подземных толчков. МЧС отмечает, что «напряжения среди населения нет».