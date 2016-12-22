СМИ сообщили о наезде поезда на группу людей на юге Москвы
Общество, 22:00
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СМИ сообщили о наезде поезда на группу людей на юге Москвы
Пассажирский поезд наехал на группу людей на юге Москвы. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в экстренных службах столицы
По словам, собеседника, инцидент произошел на станции Нижние Котлы.
«В результате наезда поезда «Воронеж-Москва» на двух человек один из них скончался, второй получил травмы», — сказал собеседник агентства.
Агентство отмечает, что в данный момент обстоятельства ЧП уточняются.
На платформе Кратово в Московской области 12 сентября электричка сбила двоих мужчин. Как сообщали в МВД, мужчины перебегали пути на запрещающий знак. В результате случившегося оба мужчины погибли.