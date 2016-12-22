Президент МАКС заявил о предупреждении пилота из США об опасности полета

Президент авиасалона МАКС ​Магомед Толбоев заявил, что предупреждал пилота из США Эрика Шульца, погибшего при авиакатастрофе 5 сентября в штате Невада, об опасности полета. Об этом Толбоев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мертвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолет, родной, мы знаем, что с ним делать», — заявил Толбоев. Он подчеркнул, что «есть некоторые тонкости очень глубокие», которые знают только летчики-испытатели.

«Я ему говорил: «погибнешь, нельзя делать то, что я делаю». Это грань», — добавил Толбоев.

Издания Popular Mechanics и Aviation Week сообщили, что 5 сентября в ходе учебно-тренировочного полета в штате Невада разбился самолет, который мог быть российским многоцелевым истребителем Су-27 или Су-30. Во время крушения самолета погиб подполковник ВВС США Эрик Шульц.

Власти США заявили, что вся информация об катастрофе а является секретной и не будет предоставлена журналистам.