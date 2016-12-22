Бывший президент Эквадора опроверг установку камеры в кабинете Морено

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что не имеет отношения к установке скрытой камеры в кабинете своего преемника Ленина Морено. Об этом Корреа написал в своем Twitter.
«Скрытая камера, которой я управляю с мобильного! Если президент Морено докажет это, пусть меня отправят в тюрьму», — написал Корреа. Он добавил, что если Морено не сможет доказать его причастность к установке камеры, то он «должен уйти в отставку, даже не потому что плох, а потому что смешон».
Президент Эквадора Ленин Морено 15 сентября заявил, что в его кабинете около восьми лет назад была установлена скрытая камера, управляемая дистанционно. В своем Twitter он назвал это «преступлением против частной жизни».
Позднее Морено заявил, что камера контролировалась бывшим президентом страны Рафаэлем Корреа, сообщал ABC. При этом он не представил никаких доказательств своих обвинений.
Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая 2017 года, сменив на этом посту Рафаэля Корреа.