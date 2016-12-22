Бывший президент Эквадора опроверг установку камеры в кабинете Морено

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что не имеет отношения к установке скрытой камеры в кабинете своего преемника Ленина Морено. Об этом Корреа написал в своем Twitter.

«Скрытая камера, которой я управляю с мобильного! Если президент Морено докажет это, пусть меня отправят в тюрьму», — написал Корреа. Он добавил, что если Морено не сможет доказать его причастность к установке камеры, то он «должен уйти в отставку, даже не потому что плох, а потому что смешон».

​Президент Эквадора Ленин Морено 15 сентября заявил, что в его кабинете около восьми лет назад была установлена скрытая камера, управляемая дистанционно. В своем Twitter он назвал это ​«преступлением против частной жизни».

Позднее Морено заявил, что камера контролировалась бывшим президентом страны Рафаэлем Корреа, сообщал ABC. При этом он не представил никаких доказательств своих обвинений.

Ленин Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая 2017 года, сменив на этом посту Рафаэля Корреа.