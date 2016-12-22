Посетителей шести ТРЦ в Тюмени эвакуировали из-за сообщений о минировании

Посетителей шести торговых центров (ТРЦ) в Тюмени эвакуировали в связи с сообщениями о минировании. В данное время там работают саперы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.

Есть информация, что в двух ТРЦ сообщения о заложенной взрывчатке не подтвердились, в остальных торговых центрах работают саперы. Подразделения МЧС находятся в боевой готовности, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области отказались комментировать РБК информацию об эвакуации в торговых центрах Тюмени.

Тюменский портал park72.ru сообщает, что эвакуация проводилась в торговых центрах «Галерея Вояж», «Колумб», «Фаворит», «Яркий сибиряк», «Континент», «Рентал». Проверки продолжаются.​

В ТРЦ «Фаворит» эвакуация закончилась, сообщила РБК администратор торгового центра. «Позвонили и сообщили, что здание заминировано», — пояснила собеседница РБК.

Администратор кофейни Traveler's Coffee, которая находится в ТЦ «Рентал», сообщила РБК, что эвакуация в торговом центре закончилась. «Мы работает в обычном режиме», — пояснила она.

Накануне в Тюмени из-за звонка о минировании эвакуировали 900 человек из ТРЦ «Гудвин».