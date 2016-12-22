В Крыму установили две мобильные электростанции

В Крыму установили две мобильных газотурбинных электростанций (МГТС). Об этом сообщил вице-премьер республики Владимир Серов, передает ТАСС.

По словам Серова, планируется установка еще двух мобильных электростанций.

«Уже две пришли, еще две должны быть до конца сентября», — сказал Серов. Он отметил, что поставка МГТС в Крым позволит создать в регионе дополнительные мощности, которые позволяет региону уйти от веерных отключений в период пиковых нагрузок.

В августе в Крыму было зафиксировано несколько случаев отключения электроэнергии из-за жары. 4–8 августа температура поднималась до 36–39 градусов. ​Минэнерго России объяснило отключения максимальными нагрузками на сети из-за использования кондиционеров.