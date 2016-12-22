В Петербурге отменили рейс из-за попадания птицы в двигатель самолета

В Санкт-Петербурге отменили рейс, который должен был вылететь из аэропорта «Пулково» в Саратов. По предварительным, его отменили из-за попадания птицы в двигатель самолета, сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По факту отмены рейса 6w 502 Санкт-Петербург-Саратов авиакомпании «Саратовские Авиалинии» поручено провести проверку Санкт-Петербургской транспортной прокуратуре, говорится в сообщении. Ход и результаты проверки взяла на себя Северо-Западная транспортная прокуратура.

Самолет с 87 пассажирами на борту должен был вылететь из «Пулково» накануне, 15 сентября, в 21:30 мск, однако по техническим причинам был задержан. Пассажиры были размещены в гостинице.