Главу красноярского СК временно отстранили от должности на время проверки

Руководителя главного следственного управления СКР по Красноярскому краю Игоря Напалкова временно отстранили от должности, сообщила местному изданию «НГС.Новости» депутат заксобрания края Елена Пензина.
Его отстранили от должности в связи с проверкой, пояснила она. «Временно исполняет обязанности руководителя СК Александр Расстрыгин», — добавила Пензина.
В Красноярск было решено отправить комиссию из Москвы в составе двух человек, пишет «НГС.Новости».
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, Напалкова отстранили от занимаемой должности после того, как жительница Красноярска пожаловалась председателю СКР Александру Бастрыкину. В пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю агентству подтвердили информацию о временном отстранении Напалкова, однако причины такого решения не назвали.