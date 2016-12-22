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Президент Эквадора Морено рассказал о скрытой камере в его кабинете
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Президент Эквадора Морено рассказал о скрытой камере в его кабинете
Политика, 12:59
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Президент Эквадора Морено рассказал о скрытой камере в его кабинете

Президент Эквадора Ленин Морено назвал «преступлением против частной жизни» то, что в его кабинете около восьми лет назад была установлена скрытая камера, управляемая дистанционно. «Я шокирован и в ярости!» — заявил Морено на своей странице в Twitter.

Камеру установили семь или восемь лет назад, но ему об этом никто не сообщил, возмутился политик.

Морено вступил в должность президента Эквадора 24 мая 2017 года. Его президентские полномочия истекают в 2021 году.

До этого Морено работал вице-президентом страны с 2007 по 2013 год при возглавлявшем тогда страну Рафаэле Корреа.

Ленин Морено родился в 1953 году. Его назвали в честь вождя СССР Владимира Ленина. После нападения на него в 1998 году грабителей он передвигается на инвалидной коляске. В 2012 году его выдвинули на Нобелевскую премию мира за деятельность по поддержке людей с ограниченными возможностями.

Теги: Эквадор , скрытая камера , Ленин Морено
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