Администрация Екатеринбурга проверит свалку после протеста экологов

Администрация Екатеринбурга проверит нелегальную свалку, на входе в которую экологи приковали себя наручниками, выступая против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в Свердловской области. Об этом заявил председатель Комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов, передает ТАСС.

Свалов отметил, что в городе есть проблема со свалками, но ситуация не критичная. Свалку, возле которой граждане устроили протесты, суд предписал ликвидировать и рекультивировать.

На этой неделе сотрудники комитета выезжали на эту свалку и составили рапорты о том, что туда вывозят отходы, а в понедельник, 18 сентября, туда еще раз поедет инспекция для проверки, добавил Свалов.

«Будем еще раз писать во все инстанции, есть решение суда, но оно пока не исполняется», — заключил он.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова заявила, что решение суда о закрытии этой свалки уже вступило в силу. Свалку закрыли по иску прокуратуры, но надзорный орган еще раз проверит ее, сказала пресс-секретарь.

Председатель коллективного сада «Зеленая поляна», возле которого находится свалка, Галина Зайцева, заявила ТАСС, что уже не раз обращались в различные органы по поводу этой свалки. «Посмотрите, что они с дорогами сделали. Жить невозможно, дети кашляют», — посетовала она.

В субботу в 11:00 по местному времени несколько уральцев приковали себя наручниками около входа на свалку, которую ранее закрыли по решению суда. Участники акции утверждали, что, не смотря на закрытие, здесь продолжают складировать мусор. Акция прошла в 12 км от Екатеринбурга около «Зеленой поляны».

Видеозапись акции протеста опубликовали в паблике «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». На место акции прибыли полицейские и представитель министерства общественной безопасности Свердловской области Олег Малишевский, сообщил портал Ura.ru. Пять активистов, которые устроили протест, не подавали заявку о проведении акции. Участники протеста добровольно вместе с полицейскими уехали в отдел полиции № 6 для составления административного протокола. Представитель министерства пообещал журналистам обратить внимание на свалку, которая продолжает работать, хотя это и запрещено судом.

После проведения «профилактической беседы» активистов отпустили без составления административных протоколов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Нину Пелевину. Участников акции не стали штрафовать, так как они прекратили свои действия, когда приехали сотрудники полиции, уточнила она.