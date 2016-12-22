В ЛНР около здания военного комиссариата произошел взрыв

Около здания военного комиссариата в городе Антраците Луганской народной республики (ЛНР) взорвалось неустановленное устройство. Об этом заявил представитель МЧС ЛНР Вячеслав Третьяков в эфире телеканала «Луганск 24».

По предварительным данным МЧС, это была тротиловая или аммонитовая шашка, которую заложили под бордюр.

Взрыв повредил два окна в здании. Никто не пострадал.

Это единственное происшествие в республике за сутки, отметил Третьяков. Ведется расследование инцидента.

В начале июля в Луганске произошли два взрыва прогремели. В результате ЧП погиб один человек, пять пострадали. Министерство госбезопасности ЛНР возбудило два уголовных дела по статье о терроризме. Полиция самопровозглашенной республики квалифицировала взрывы как теракты, которые устроили «киевские диверсанты».

В середине сентября сотрудники МВД ЛНР задержали подозреваемых в совершении терактов — семейство с фамилией Сливка. Это Сливка Николай Дмитриевич, Сливка Александр Дмитриевич, Сливка Иван Дмитриевич, Сливка Сергей Вячеславович и их сообщники — Польщиков Эдуард Юрьевич, Березниченко Вадим Васильевич, Михайличенко Дмитрий Евгеньевич и Ярцев Сергей Анатольевич». Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.

Устроившие взрывы — преступная группировка, которая была сформирована в 2014 году «под эгидой» Службы безопасности Украины (СБУ) для создания «панических настроений» в ЛНР и совершения актов терроризма.