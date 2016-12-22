В Москве сошли с рельсов семь вагонов с металлом
Общество, 08:32
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В Москве сошли с рельсов семь вагонов с металлом
В Москве у железнодорожной станции «Перово» сошли с рельсов семь вагонов грузового поезда, груженных металлом, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Инцидент произошел в 03:51 мск на станции Перово однопутного неэлектрифицированного участка Перово-Угрешская, который предназначен для грузового движения, уточнили в пресс-службе.
В результате происшествия никто не пострадал, также не был нарушен габарит пути. «Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов», — отмечается в сообщении.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.