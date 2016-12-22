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В детском лагере Одессы произошел пожар
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В детском лагере Одессы произошел пожар
Общество, 03:13
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В детском лагере Одессы произошел пожар

Пожар произошел в одесском детском лагере «Виктория». Об этом сообщает издание «Думская».

Как заявил изданию старший помощник начальника дежурной смены, майор гражданской защиты Евгений Кавун, сообщение о возгорании на территории лагеря поступило в экстренные службы в 23:37 мск. Пожар возник в трехэтажном деревянном здании детского корпуса на улице Дача Ковалевского.

По словам Кавуна, пожарная сигнализация не сработала. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Воды в пожарном водоеме на территории лагеря не оказалось, поэтому пожарные в течение 30-40 минут не могли начать тушение горящего корпуса. Пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дача Ковалевского. В 0:54 мск пожар был локализован, а в 2:18 — ликвидирован. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.

В результате инцидента пострадали трое детей, они были госпитализировали. Позднее «Думская» сообщила, что на территории лагеря было найдено тело, не уточнив деталей. Впоследствии стало известно об обнаружении второго тела на территории лагеря.

Позднее советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк в своем Facebook сообщил, что на во время пожара пропали трое детей.

«По предварительным данным, всех, кроме трех детей, которых не могут досчитаться, из детского лагеря на месте масштабного пожара в Одессе успели эвакуировать. Продолжаются поиски пропавших детей» — написал Форостяк.

Всего в лагере находились 150 детей, их срочно эвакуировали. Пожар полностью разрушил деревянный корпус на территории лагеря. Также пострадала соседняя база отдыха — из-за жара в здании выбило окна и повредило крышу. Также на территории базы отдыха сгорел автомобиль Toyota Avalon.

Теги: Одесса , детский лагерь , Пожар , пострадавшие в пожаре
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