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В Ивановской области в доме престарелых произошел пожар
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В Ивановской области в доме престарелых произошел пожар
Общество, 01:01
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В Ивановской области в доме престарелых произошел пожар

Пожар в доме престарелых произошел в городе Пучеж в Ивановской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС России по Ивановской области.

Сообщение о пожаре на улице Калинина, дом 5, поступило в экстренные службы в 22:54 мск. Пожарные расчеты прибыли к месту возгорания в 22:57 мск. По данным МЧС, огонь охватил третий этаж третьего корпуса дома престарелых. «Угрозы распространения пожара нет» — отметили в МЧС. Из здания были эвакуированы 100 человек.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах города, в результате пожара погибли два человека. «Непосредственно на месте пожара было обнаружено тело погибшего. Еще одного пострадавшего удалось вытащить из здания в тяжелом состоянии. Врачи пытались оказать ему помощь, но он скончался», — заявил собеседник агентства. По его словам, возгорание на площади 20 кв. м. было ликвидировано. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

В апреле в городе Иваново произошел пожар в цеху по производству перчаток. Специалист пресс-службы управления МЧС России по Ивановской области Ирина Иванова сообщала РБК, что из здания эвакуировали 89 человек. Из-за пожара частично обрушились межэтажные железобетонные перекрытия цеха на площади 300 кв. м. Позднее на месте пожара под завалами были обнаружены тела двух спасателей — Александра Кубышина и Артема Мускаева. По данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Теги: жертвы , Ивановская область , Пожар
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