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Парламент Курдистана утвердил проведение референдума о независимости
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Парламент Курдистана утвердил проведение референдума о независимости
Политика, 00:44
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Парламент Курдистана утвердил проведение референдума о независимости

Депутаты Парламента Иракского Курдистана утвердили проведение референдума о независимости автономного региона Ирака 25 сентября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканал Rudaw.

Проведение референдума о независимости одобрили 65 их 68 членов парламента Курдистана. В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что страна может ввести санкции против Курдистана если референдум о его независимости все же состоится. Об этом сообщает телеканал Rudaw.

«Мы не хотим налагать санкции. Но если мы референдум будет проведен, то Турция может предпринять ответные меры» — заявил Йылдырым. Он не уточнил, о каких именно санкциях идет речь. Йылдырым также призвал президента Иракского Курдистана отменить проведение референдума о независимости «пока еще есть время».

Ранее, 14 сентября, парламент Ирака отправил в отставку губернатора провинции Киркук Наджмалдина Карима. Официальная причина отставки губернатора не указывалась. По информации Rudaw, Карим был отправлен в отставку из-за поддержки проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

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Референдум о независимости Иракского Курдистана должен был пройти в 2014 году. Однако из-за интенсивного наступления боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка) на территории Ирака он был отложен. Также курды и власти Ирака объединили усилия по борьбе с террористами. Барзани в июне 2017 года во время завершения операции по освобождению Мосула от боевиков ИГ заявил, что референдум о независимости Курдистана пройдет 25 сентября. В свою очередь, иракский парламент запретил проводить этот референдум.

Теги: референдум , Ирак , Независимость , Иракский Курдистан
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