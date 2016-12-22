За сутки болельщики подали полмиллиона заявок на билеты ЧМ-2018

За первые сутки продаж болельщики со всего мира подали более 500 тыс. заявок на билеты на ЧМ по футболу-2018, который пройдет в России. Об этом говорится на сайте ФИФА.

Как сообщает ФИФА, болельщики из России «лидируют» по количеству заявок. За ними следуют болельщики из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии. При этом свыше 50 тыс. заявок подано на финал, около 40 тыс. — на матч открытия.

Накануне, 14 сентября, страница продажи билетов на сайте FIFA была временно недоступна в связи с высоким потоком посетителей. Как сообщал «РБК Калининград», продажа открылась в 12:00 по мск, и уже через час многие пользователи не смогли попасть на страницу продажи билетов.​

По данным ФИФА, cамый дешевый билет на матч группового турнира обойдется для россиян в 1280 руб., а самый дорогой на финал — в 66 тыс. руб. Матчи чемпионата мира по футболу-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.