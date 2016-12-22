Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального

Координатор московского предвыборного штаба Алексея Навального Николай Ляскин подвергся нападению в Москве. Об этом он сам сообщил на своей странице в Twitter.

По словам Ляскина, неизвестный напал на него сзади и несколько раз ударил железной трубой. Ляскин также разместил фотографию, на которой изображено орудие нападения. Нападавший скрылся, добавил он.

В разговоре с РБК Ляскин сообщил подробности нападения. «Шли по тротуару с волонтером штаба. Сзади ударили в голову немного правее затылка и потом еще было несколько ударов вскользь. Человек в спортивной форме, капюшоне кинул в нас трубу и убежал. Оказалось, что это стальная труба завернутая в газету. Не удалось разглядеть [напавшего], две секунды было, я повернулся, он кинул трубу и убежал. Если попало бы в затылок, то убил бы наотмашь», — сказал Ляскин.

Он добавил, что сейчас направляется в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.