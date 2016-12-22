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Володин посоветовал депутатам «не жить пессимизмом»
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Володин посоветовал депутатам «не жить пессимизмом»
Политика, 19:17
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Володин посоветовал депутатам «не жить пессимизмом»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов не впадать в уныние при отклонении их законодательных инициатив. Об этом он заявил в ходе заседания, передает корреспондент РБК.

«Друзья мои, ну надо иногда расслабляться вот так. Поэтому вы не обижайтесь. Отвлекаться надо», — сказал Володин.

Таким образом Володин призвал «не падать духом» либерал-демократа Сергея Иванова, который заявил, что думской оппозиции не приходится рассчитывать на поддержку законопроектов депутатами от «Единой России», имеющими большинство в Госдуме.

Дискуссия началась в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта члена партии КПРФ Тамары Плетневой. Она предложила внести поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от уплаты налога на имущество родителей в многодетных семьях. Сергей Иванов назвал решение палаты по этому вопросу «предрешенным», после чего Володин напомнил ему, что на предыдущем заседании Госдума одобрила законопроект представителя ЛПДР Игоря Лебедева.

«В политике дорогу осилит только идущий», — добавил Володин и посоветовал депутатам «не жить пессимизмом».

Теги: Госдума , Вячеслав Володин , Депутаты
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