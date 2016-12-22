Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,89 57,54 EUR Нал. 69,29 68,65 USD Бирж. 57,56 +0,06 EUR Бирж. 68,70 +0,16 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,50 +0,40% DJIA 22250,46 +0,21% Nasdaq 6443,57 +0,23% FTSE 7215,47 -1,10%
МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США
Лента новостей
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали 27 рейсов и отменили восемь 20:33, Общество Тиллерсон заявил об угрозе демократиям от подобных России стран 20:32, Политика ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия» 20:24, Финансы В ННК Худайнатова подтвердили реорганизацию активов после санкций 19:59, Бизнес Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального 19:56, Общество Мужчина во Франции с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с молотком 19:47, Общество МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США 19:43, Политика Киев заявил об отказе Siemens от сотрудничества ради контрактов в России 19:37, Политика Володин посоветовал депутатам «не жить пессимизмом» 19:17, Политика СМИ сообщили о 15 пострадавших от сильного ветра в Москве 18:51, Общество Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini 18:48, Фотогалерея  Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка 18:44, Общество Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом 18:34, Бизнес Число пострадавших при теракте в лондонском метро возросло до 22 18:28, Общество Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий 18:27, Общество В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте 18:24, Общество Кастрюли против санкций: как заработать на школе сыроделия 18:17, Свое дело Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 18:16, Партнерский материал УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова за оскорбление судьи 18:12, Спорт Meduza ответила на обвинение в «перевирании» слов в публикации об Учителе 18:07, Политика NASA показало последние снимки погибшего на Сатурне Cassini 18:07, Технологии и медиа О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 17:54, Партнерский материал Минкомсвязь не увидела проблем с передачей банкам данных о сим-картах 17:47, Технологии и медиа Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России 17:47, Экономика Киносети Сургута заявили о рекомендации властей не показывать «Матильду» 17:41, Политика В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек 17:41, Общество В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов 17:36, Общество Генпрокуратура составила собирательный образ пьяного водителя 17:36, Общество
МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США
Политика, 19:43
0
МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США

Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на допрос ФБР экс-сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова назвала действия США «вызывающими». «Вашингтон позиционирует себя как защитник свободы слова, но мы видим, что происходит на самом деле», — сказала она. Представитель министерства ​подчеркнула, что допросы журналистов «в связи с их профессиональной деятельностью недопустимы».

По ее мнению, Вашингтон оказывает давление на Sputnik, что является «очевидным нарушением международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ». «Такой ничем не мотивированный шаг США неприемлем для демократического государства. Мы оставляем за собой право ответной реакции на возмутительные действия американской стороны», — подчеркнула представитель МИДа.

О том, что ФБР допросило Эндрю Файнберга, сообщил сам журналист изданию Yahoo News 11 сентября. По его словам, это произошло 1 сентября в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). Файнберг уточнил, что в ФБР его расспрашивали о «внутренней структуре, финансировании Sputnik и редакционных процессах агентства». «Они хотели узнать, откуда мне поступали заказы, и приходили ли они из Москвы», — добавил Файнберг.

Представитель Министерства юстиций США от комментариев отказался. ФБР на запрос не ответило, пишет Yahoo News.

Теги: США , Sputnik , Мария Захарова , Эндрю Файнберг
Главное
ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия» Финансы
Материалы по теме
Агентству Sputnik отказали в аккредитации при конгрессе США Политика
МИД назвал нарушением прав человека блокировку агентства Sputnik в Турции Политика
МИД назвал фейком статью Die Welt о российской пропаганде в RT и Sputnik Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку