МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США

Москва оставляет за собой право принять меры в ответ на допрос ФБР экс-сотрудника агентства Sputnik Эндрю Файнберга, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Захарова назвала действия США «вызывающими». «Вашингтон позиционирует себя как защитник свободы слова, но мы видим, что происходит на самом деле», — сказала она. Представитель министерства подчеркнула, что допросы журналистов «в связи с их профессиональной деятельностью недопустимы».
По ее мнению, Вашингтон оказывает давление на Sputnik, что является «очевидным нарушением международных обязательств в сфере свободы выражения мнения и деятельности СМИ». «Такой ничем не мотивированный шаг США неприемлем для демократического государства. Мы оставляем за собой право ответной реакции на возмутительные действия американской стороны», — подчеркнула представитель МИДа.
О том, что ФБР допросило Эндрю Файнберга, сообщил сам журналист изданию Yahoo News 11 сентября. По его словам, это произошло 1 сентября в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). Файнберг уточнил, что в ФБР его расспрашивали о «внутренней структуре, финансировании Sputnik и редакционных процессах агентства». «Они хотели узнать, откуда мне поступали заказы, и приходили ли они из Москвы», — добавил Файнберг.
Представитель Министерства юстиций США от комментариев отказался. ФБР на запрос не ответило, пишет Yahoo News.