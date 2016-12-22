Экземпляр «Русских сказок» Даля 1832 года ушел с молотка за 950 тыс. руб.

Редкий экземпляр из уничтоженного тиража и первая книга сборника «Русские сказки» этнографа и лексикографа Владимира Даля продана на аукционе «Литфонда» в Москве за 950 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома.



Эстимейт (стартовая цена) лота составлял от 950 тыс. до 1 млн руб.

«Русские сказки» — собрание записанных Далем произведений устного народного творчества. Книга являлась диссертацией на соискание ученой степени доктора филологии, однако ее отклонил министр просвещения из-за «неблагонадежности». Издание было запрещено, потому что в нем была сказка о черте, где рассказывалось о «жалкой и тягостной» жизни русского солдата и о строгой военной дисциплине при императоре Николае I.

После выхода из типографии в 1832 году издание по распоряжению правительства изъяли из продажи, а автора арестовали.

Торги «Путешествие из Петербурга в Москву» прошли 14 сентября. На них были представлены редкие книги, автографы, фотографии и открытки из Санкт-Петербурга.