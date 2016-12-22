Полицейского отправили под домашний арест из-за взятки в 17 млн руб.

В Московской области под домашний арест отправили ​капитана полиции, которого подозревают в получении взятки в размере 17 млн руб. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Отмечается, что подозреваемый свою вину признал и дал соответствующие показания.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2017 года 34-летний начальник Павло-Слободского пункта полиции в Истринском районе потребовал 17 млн руб. за закрытие уголовного дела. Он был задержан в среду, 13 сентября, во время передачи денег.

Подозреваемый уволен из органов внутренних «за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции», заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены руководители ОМВД России по Истринскому району, сообщается на сайте главка МВД по Московской области.

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении капитана полиции было возбуждено 14 сентябр​я.