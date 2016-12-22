Адвокат Учителя обратился в ФСБ из-за интервью православного активиста

«В тексте данного интервью содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда», построения идеального общества по примеру того, которое, якобы, существует в Иране», — говорится в письме Добрынина.
Адвокат отметил, что в данном тексте в качестве средств для достижения своей цели Калинин упоминает поджоги кинотеатров, а также «лишение жизни за веру», в частности, предлагается преследовать Алексея Учителя. Также Калинин заявил о необходимости «вытеснить» министра культуры Владимира Мединского.
«Очевидно, что угроза применения насилия в отношении представителя власти высказывается в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Подобные действия отнесены Уголовным кодексом РФ к преступлениям против порядка управления (ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»), но в данном случае входят составной частью в более опасные противоправные деяния, характеризующиеся как терроризм», — считает юрист.
Добрынин отметил, что «недавние события показывают, что высказывания Калинина имеют вполне реальную основу», и призвал ФСБ привлечь ответственных за нападение на кинотеатры и поджог машин к ответственности по ст. 205 УК РФ (терроризм) и принять меры, чтобы предотвратить совершение преступления в отношении создателей фильма «Матильда» и кинопрокатчиков.
В разговоре с РБК Калинин заявил, что «Медуза» «переврала» его слова. «Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что «Медуза» все наврала. Я приводил пример, что при Иване Грозном таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его на кол посадил», — сказал Калинин.
«Медуза» опубликовала интервью с Калининым в четверг, 14 сентября. В нем лидер организации «Христианское государство» заявил, что к нему обращаются россияне, выступающие против фильма «Матильда». По его словам, эти люди «могут пойти на самые крайние меры»: они готовы жечь все, что «способствует этому богохульству». «И будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — подчеркнул Калинин.
Он добавил, что ситуация может обостриться. «Когда люди видят это безумие богохульное, они вооружаются примерами святых. Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — сказал глава «Христианского государства». Калинин подчеркнул, что его организация этого не хочет, но есть лица, который будут «караулить» режиссера, чтобы сломать ему ноги «или еще хуже что».
Говоря о министре культуры, Калинин назвал его «невменяемым». «Мы хотим, чтобы наша «стенка» вытесняла двух этих несгибаемых людей — Учителя и Мединского», — отметил лидер «Христианского государства».
У организации «Христианское государство — Святая Русь» есть сайт, который пока недоступен, и канал YouTube, на который подписаны около 26 тыс. человек. Первое видео было опубликовано в августе 2012 года. Среди роликов много видео с ответами на вопросы, например, «можно ли [православной] краситься и пользоваться косметикой» или «можно ли стать одержимыми через фильмы ужасов».
В связи с деятельностью «Христианского государства» в СМИ часто упоминают руководителя организации Александра Калинина из Липецка, называющего себя «христианин Александр», и Мирон Кравченко, которого называют то пресс-секретарем, то главой центрального отдела.
Организация привлекла к себе внимание в январе 2017 года, когда направила в кинотеатры письма, в которых призывала не допустить показа фильма Алексея Учителя. «Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма «Матильда» будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к «русскому Майдану», — говорилось в письме.
Вскоре Дмитрий Песков назвал такие действия недопустимыми. По его словам, организация «Христианское государство — Святая Русь» не зарегистрирована Минюстом. «То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — заявил тогда пресс-секретарь президента.
В феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что в «Христианское государство» входят около 300 человек, и есть те, кто готов присоединиться, «их тысячи». Он отмечал, что организация не связана с депутатом Поклонской: «Мы пока действуем не в связке, потому что каждый должен наступать по своему фронту. Мы обозначаем намерения активистов, она наступает по прокурорской части».
Сама Наталья Поклонская раскритиковала деятельность «Христианского государства»: «Действия данной организации направлены на то, чтобы опорочить православных и Русскую православную церковь».