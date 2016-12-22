Адвокат Учителя обратился в ФСБ из-за интервью православного активиста

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Константин Добрынин после публикации изданием «Медуза» интервью с лидером организации «Христианское государство — Святая Русь» Александром Калининым направил письмо главе ФСБ Александру Бортникову. Письмо есть в распоряжении РБК.

«В тексте данного интервью содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма «Матильда», построения идеального общества по примеру того, которое, якобы, существует в Иране», — говорится в письме Добрынина.

Адвокат отметил, что в данном тексте в качестве средств для достижения своей цели Калинин упоминает поджоги кинотеатров, а также «лишение жизни за веру», в частности, предлагается преследовать Алексея Учителя. Также Калинин заявил о необходимости «вытеснить» министра культуры Владимира Мединского.

«Очевидно, что угроза применения насилия в отношении представителя власти высказывается в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Подобные действия отнесены Уголовным кодексом РФ к преступлениям против порядка управления (ст. 318 УК РФ ​«Применение насилия в отношении представителя власти»), но в данном случае входят составной частью в более опасные противоправные деяния, характеризующиеся как терроризм», — считает юрист.

Добрынин отметил, что «недавние события показывают, что высказывания Калинина имеют вполне реальную основу», и призвал ФСБ привлечь ответственных за нападение на кинотеатры и поджог машин к ответственности по ст. 205 УК РФ (терроризм) и принять меры, чтобы предотвратить совершение преступления в отношении создателей фильма «Матильда» и кинопрокатчиков.

В разговоре с РБК Калинин заявил, что «Медуза» «переврала» его слова. «Если ФСБ запросит [запись] интервью, они поймут, что «Медуза» все наврала. Я приводил пример, что при Иване Грозном таким людям 300 лет назад поломали бы ноги и, может быть, на кол посадили. А они сделали интервью, что я бы его на кол посадил», — сказал Калинин.

«Медуза» опубликовала интервью с Калининым в четверг, 14 сентября. В нем лидер организации «Христианское государство» заявил, что к нему обращаются россияне, выступающие против фильма «Матильда». По его словам, эти люди «могут пойти на самые крайние меры»: они ​готовы жечь все, что «способствует этому богохульству». «И будут говорить не про убийства — а про лишение жизни за веру», — подчеркнул Калинин.

Он добавил, что ситуация может обостриться. «Когда люди видят это безумие богохульное, они вооружаются примерами святых. Кто-то вооружается молитвенными примерами Серафима Саровского, другие — примером воинов. Они думают, что могут Учителя посадить на кол», — сказал глава «Христи​анского государства». Калинин подчеркнул, что его организация этого не хочет, но есть лица, который будут «караулить» режиссера, чтобы сломать ему ноги «или еще хуже что».

Говоря о министре культуры, Калинин назвал его «невменяемым». «Мы хотим, чтобы наша «стенка» вытесняла двух этих несгибаемых людей — Учителя и Мединского», — отметил лидер «Христианского государства».