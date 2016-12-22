Скончался торгпред России в Нидерландах

Торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко скончался. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Министр экономического развития Максим Орешкин и сотрудники ведомства выразили соболезнования родным и близким Черевко. «Александр Николаевич Черевко — профессионал, экономист и дипломат, настоящий патриот России. Благодаря его активному участию развитие российско-голландских торгово-экономических отношений вышло на новый качественный уровень», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о месте и времени прощания будет объявлена позже.

14 сентября Черевко в тяжелом состоянии был эвакуирован спецбортом МЧС из Амстердама в Москву, после того как голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

Торгпред попал в больницу в Нидерландах в начале 2017 года, однако в сентябре его состояние ухудшилось, после чего его перевели в палату интенсивной терапии.

Александр Черевко стал торговым представителем России в Нидерландах в 2011 году.