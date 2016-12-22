В Нижнем Новгороде погрузочный кран упал на дорогу

В Нижнем Новгороде погрузочный кран опрокинулся из кузова грузовика и перегородил автомобильную дорогу. Соответствующие фотографии и видео были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «ЧП | ДТП Нижний Новгород».



Публикация датируется 14 сентября. Инцидент произошел на улице Салганская в Советском районе города.

Как рассказали местному изданию «ProГород» очевидцы, водитель грузовика «КамАЗ», на котором был установлен кран, выгружал контейнер с фуры Volvo. Водитель «КамАЗа» не справился с управлением, и грузовик завалился на бок вместе с контейнером. Падая, он задел еще один автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. Как сообщает издание NewsNN, для ликвидации последствий аварии понадобилась тяжелая техника.