В ЛНР не посчитали трагедией отказ от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Отказ от гуманитарной поддержки Донбасса не создаст трагедии для региона, об этом заявил РБК Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах.
«Это плановый процесс, который трагедией являться не должен. Когда был первый конвой гуманитарной помощи в августе 2014 года — это было реальное спасение, люди получили то, чего им не хватало. Сейчас постепенно запускаются экономические механизмы и задача, чтобы республики начинали обеспечивать людей самостоятельно», — сказал Мирошник.
Ранее 15 сентября о том, что Россия может отказаться от предоставления гуманитарной помощи самопровозглашенным ЛНР и ДНР, рассказали источники РБК. По их словам, Минфин получил соответствующее поручение, в нем предлагается «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям».
Как сообщают источники, такое поручение было подготовлено по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября. В протоколе совещания говорится, что в 2018–2020 годах России понадобится дополнительно профинансировать расходы на Крым и Севастополь, а объеме 85 млрд руб. Также дополнительные средства понадобятся для Калининградской области, где планируется строительство волоконно-оптической линии связи, которую проложат по дну Балтийского моря и постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск.
По подсчетам РБК, общая сумма дополнительных средств, которые понадобятся России, составляет 165 млрд руб. вплоть до 2020 года.
В прессе лишь несколько раз назывались цифры возможной российской помощи непризнанным республикам Донбасса. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в самопровозглашенных республиках, что Россия ежемесячно перечисляет ДНР 2,5 млрд руб. на выплаты пенсий (российский Минфин позднее опровергал, что в российском бюджете есть расходы на такие выплаты). В феврале 2017 года Служба безопасности Украины утверждала, что бюджетом ЛНР на первый квартал этого года предусмотрено поступление свыше 11 млрд руб., из которых около 9 млрд руб. — якобы помощь российского правительства.
По данным МЧС, с августа 2014 года в Донбасс направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тыс. т гуманитарных грузов. «При распределении гуманитарной помощи МЧС осуществляет логистику, но сама гумпомощь закупается не на средства ведомства», — сказал РБК близкий к ведомству источник (РБК направил запрос об источниках финансирования гуманитарной помощи Донбассу в управление организации информирования населения МЧС, на момент публикации статьи ответ на запрос не получен).
В апреле 2017 года Росрезерв подтверждал, что оказывает «гуманитарную поддержку» металлургическим предприятиям Донбасса за счет имеющихся у агентства материальных резервов. А после этого правительство выделило Росрезерву 10 млрд руб. на восстановление запасов материального резерва в части сырья и материалов металлургической промышленности, что могло быть связано с помощью Росрезерва предприятиям Донбасса.
Кроме того, Россия, опять же в рамках «гуманитарной поддержки», поставляет электроэнергию в ЛНР. В бюджете ДНР есть «гуманитарная помощь» как источник доходной части, следует из данных Министерства финансов ДНР, но сами бюджеты непризнанные республики никогда не раскрывали.