В ЛНР не посчитали трагедией отказ от «гуманитарной поддержки» Донбасса

Отказ от гуманитарной поддержки Донбасса не создаст трагедии для региона, об этом заявил РБК Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах.

«Это плановый процесс, который трагедией являться не должен. Когда был первый конвой гуманитарной помощи в августе 2014 года — это было реальное спасение, люди получили то, чего им не хватало. Сейчас постепенно запускаются экономические механизмы и задача, чтобы республики начинали обеспечивать людей самостоятельно», — сказал Мирошник.

Ранее 15 сентября о том, что Россия может отказаться от предоставления гуманитарной помощи самопровозглашенным ЛНР и ДНР, рассказали источники РБК. По их словам, Минфин получил соответствующее поручение, в нем предлагается «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям».

Как сообщают источники, такое поручение было подготовлено по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября. В протоколе совещания говорится, что в 2018–2020 годах России понадобится дополнительно профинансировать расходы на Крым и Севастополь, а объеме 85 млрд руб. Также дополнительные средства понадобятся для Калининградской области, где планируется строительство волоконно-оптической линии связи, которую проложат по дну Балтийского моря и постройка трех паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга — Балтийск.

По подсчетам РБК, общая сумма дополнительных средств, которые понадобятся России, составляет 165 млрд руб. вплоть до 2020 года.