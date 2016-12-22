СМИ опубликовали фото взорвавшегося в лондонском метро контейнера

Британская газета Metro опубликовала фотографию контейнера, который взорвался в вагоне лондонского метро на станции «Парсонс Грин».



По данным издания, автором фото является пользователь Twitter под ником Rigs.

Metro сообщает, что источником взрыва было пластиковое ведро, которое лежало в сумке. Очевидцы рассказали, что после взрыва вагон метро наполнился дымом, и пассажиры стали в панике покидать поезд. Корреспондент Metro сообщил, что он видел людей с «серьезными ожогами» и у них «выпадали волосы».

Как сообщало Metro, в результате взрыва пострадали несколько человек, которые получили ожоги лица. Лондонская полиция подтвердила, что в метро произошел «инцидент». На данный момент станция «Парсонс Грин» закрыта. На место прибыли полицейские.