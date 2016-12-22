Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Гарвардский университет отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (Брэдли Мэннинг), ранее осужденной на 35 лет за утечку секретных данных, выступить в вузе с лекциями, передает Reuters.

«Я думаю, что пригласить Челси Мэннинг выступить в университете было ошибкой, я принимаю на себя ответственность за это», — приводит агентство слова декана Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди ​Дугласа Элмендорфа. Решение отозвать приглашение Мэннинг было принято после того, как глава ЦРУ Майк Помпео отменил свое выступление из-за Мэннинг, которую он назвал «американским предателем», пишет агентство.

Мэннинг разместила письмо Помпео на своей странице в Twitter. «Почетно быть первой женщиной-транссексуалом, которую пригласили выступить в Гарварде, а потом отказались. Они избегают тех, кто не угоден ЦРУ», — написала она.

Руководство Гарварда объявило, что пригласило информатора WikiLeaks прочитать в университете лекции, в среду, 13 сентября.

Челси Мэннинг вышла на свободу 17 мая. Она была осуждена на 35 лет, из которых семь провела в заключении. В декабре 2016 года около 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию с требованием пересмотреть дело Мэннинг. Через полгода в Twitter WikiLeaks появилось сообщение о том, что основатель портала Джулиан Ассанж готов предстать перед судом в США, если Мэннинг будет помилована. В январе 44-й президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг.



Брэдли Мэннинг, позднее объявивший о смене имени и пола, поступил на службу в ВВС США в 2009 году. Первые публикации документов, переданных WikiLeaks, начались в феврале 2010 года, а в ​мае бывшего аналитика разведки США задержали и поместили под стражу.