Лавров и Тиллерсон обсудили зоны деэскалации в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в ходе телефонного разговора перспективы сотрудничества по решению сирийского конфликта. Главы дипломатических ведомств сделали акцент на «устойчивом функционировании» зон деэскалации в стране, говорится в сообщении российского МИДа.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США. Других подробностей в министерстве не сообщили.

Зоны деэскалации стали одной из ключевых тем проходящей в Астане международной конференции по Сирии. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил накануне, 14 сентября, что участники конференции близки к достижению договоренностей по созданию четырех зон, передавал «Интерфакс». Они будут расположены в провинциях Идлиб, Хомс, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и на юге Сирии.

Переговоры в Астане продолжатся в пятницу, 15 августа.

Создание зон безопасности предусмотрено меморандумом, подписанным Россией, Турцией и Ираном 4 мая. Страны договорились создать четыре зоны безопасности до конца месяца. Использовать оружие внутри зон запрещалось.

На раунде переговоров, который завершился 5 июля в Астане, согласовать механизм создания таких зон не удалось. Стороны не смогли договориться о том, где пройдут линии соприкосновения между участниками сирийского конфликта.