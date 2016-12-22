СМИ узнали об планах ужесточить наказание для авиадебоширов в России

Минтранс разработал законопроект, значительно ужесточающий ответственность для авиадебоширов, сообщает «Коммерсантъ». В ведомстве предложили в десять раз увеличить штрафы для нарушителей порядка.
Минтранс предлагает поднять штрафы за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» с 2–5 тыс. руб., установленных сейчас в законе, до 20–40 тыс. руб. В качестве альтернативы авиадебошир может отправиться под административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, авторы документа предлагают выделить в отдельную категорию нарушений мелкое хулиганство на транспорте и назначить за него наказание от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб или арест на срок от 10 до 15 суток.
Как полагают в ведомстве, ужесточение наказания поможет снизить растущее количество конфликтных инцидентов на борту самолета. По данным Генпрокуратуры, с 2015 года число инцидентов на транспорте увеличилось с 7,2 тыс. до 8 тыс. в год.
Ранее, 13 сентября стало известно, что суд приговорил одного из авиадебоширов к полугоду колонии-поселения. Осужденный в мае 2017 года устроил конфликт на самолете, следовавшем рейсом Тель-Авив — Москва. Пассажир распивал спиртные напитки, пытался открыть дверь самолета и мешал экипажу.