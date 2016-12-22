В Норвегии из-за врачебной ошибки умер шестилетний мальчик из России

Шестилетний Джебраил Сулейманов умер в больнице университета Осло, пишет Bergens Tidende. Причиной его смерти стала врачебная ошибка.

Инцидент, приведший к смерти ребенка произошел еще 22 августа в Бергене. Врач ввел в мозг мальчику, лечившемуся от рака, неверное лекарство. В результате Джебраил впал в кому. После этого он был перевезен в Осло, где ему пытались помочь врачи. Все это время он оставался подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения. 14 августа родители мальчика приняли решение отключить его от аппарата из-за отсутствия возможности для реанимации.

Руководство больницы в Бергене признало допущенную ошибку и выразило соболезнования родителям умершего ребенка. Расследованием обстоятельств случившегося занимается полиция.

Как уточняет ТАСС, российское посольство в Норвегии подтвердило, что умерший ребенок был гражданином России. «Посольство РФ в Норвегии может подтвердить, что ребенок является гражданином России. Мы занимаемся выяснением обстоятельств данного случая», — заявили в диппредставительстве.