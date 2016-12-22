Тело пропавшего дайвера нашли в пещере в Сочи

В Воронцовских пещерах в Сочи нашли тело пропашего без вести председателя союза дайверов Удмуртии Владимира Федорова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СКР).

Тело Федотова его коллеги спелеодайверы обнаружили на глубине 42 метров. Достать его на поверхность у водолазов пока не удалось. «Завтра спелеодайверы продолжат работы по его извлечению из воды», — сообщили в СКР.

Федоров пропал в системе Воронцовских пещер в Сочи при погружении 14 сентября. По планам он должен был пройти около 500 м. После того, как в назначенное время он не вышел на поверхность, его поиском начали заниматься водолазы. Спелеологи сообщили об исчезновении дайвера в МЧС, однако спасатели после обследования сухой части пещеры приостановили собственные поиски из-за отсутствия оборудования.