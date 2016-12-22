В Ригу прилетел самолет-разведчик НАТО

Самолет НАТО, оснащенный комплексом электронной разведки AWACS, приземлился в аэропорту Риги. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство обороны страны.

Самолет прибыл в Ригу с авиабазы в Германии. Во время перелета до столицы Латвии он вел разведку воздушного пространства. На борту самолета находятся заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп.

Издание опубликовало фотографию самолета, распространенную минобороны страны.

Ранее, 12 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис выразил обеспокоенность российско-белорускими учениями "Запад-2017". Он выразил надежду, что они не повлекут за собой эскалации. Сами учения начались на территории белоруссии 14 сентября. Участие в них примут около 13 тыс. человек.