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В Ригу прилетел самолет-разведчик НАТО
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В Ригу прилетел самолет-разведчик НАТО
Политика, 00:05
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В Ригу прилетел самолет-разведчик НАТО

Самолет НАТО, оснащенный комплексом электронной разведки AWACS, приземлился в аэропорту Риги. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство обороны страны.

Самолет прибыл в Ригу с авиабазы в Германии. Во время перелета до столицы Латвии он вел разведку воздушного пространства. На борту самолета находятся заместитель командира Главного управления союзных сил в Европе генерал сэр Джеймс Эверад и командующая силами радиообнаружения и наведения генерал-майор Давна Данлоп. 

Издание опубликовало фотографию самолета, распространенную минобороны страны.

Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017»
Политика

Ранее, 12 сентября министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис выразил обеспокоенность российско-белорускими учениями "Запад-2017". Он выразил надежду, что они не повлекут за собой эскалации. Сами учения начались на территории белоруссии 14 сентября. Участие в них примут около 13 тыс. человек.

Теги: НАТО , Латвия
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