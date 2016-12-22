На авиабазе под Калугой за пределы полосы выкатился бомбардировщик Ту-22

Выкатившийся с взлетно-посадочной полосы дальний бомбардировщик Ту-22 повредил стойки шасси и лег на брюхо. В результате инцидента никто не пострадал, по факту происшествия проводится проверка

Ту-22. 2011 год (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Дальний бомбардировщик Ту-22 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Калужской области, в результате инцидента самолет не получил повреждений, никто не пострадал. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в экстренных службах области.

«Инцидент произошел на авиабазе вблизи населенного пункта Шайковка. Военный самолет Ту-22 выкатился одной из стоек за пределы взлетно-посадочной полосы, однако аварии удалось избежать. Самолет не поврежден, экипаж не пострадал», — сообщил агентству источник.

По данным телеканала РЕН-ТВ, Ту-22 выкатился со взлетно-посадочной полосы на авиабазе в Шайковке Кировского района Калужской области, после чего у него подломились стойки шасси, в результате чего самолет лег на брюхо. Телеканал отмечает, что бомбардировщик получил серьезные повреждения и не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Бомбардировщики Ту-22М3 авиабазы в Шайковке принимают участие в военных учениях России и Белоруссии «Запад-2017», которые стартовали 14 сентября.

В июне 2015 года стратегический бомбардировщик Ту-95 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме «Украинка» в Приамурье. Инцидент произошел в ходе плановых учебных полетов. В результате аварии пять членов экипажа были ранены и доставлены в больницу. В Министерстве обороны сообщали, что на борту самолета отсутствовал боекомплект. Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей бомбардировщика.