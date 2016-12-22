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«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 217 млрд руб.
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«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 217 млрд руб.
Бизнес, 21:26
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«Газпром» увеличил инвестпрограмму на 217 млрд руб.

Правление «Газпрома» одобрило новую редакцию инвестиционной программы на 2017 год, сообщила пресс-служба компании. Ее общий объем составит 1,129 трлн руб. — это на 217,34 млрд руб. больше по сравнению с программой, утвержденной в декабре 2016 года.

Капитальные вложения «Газпрома» составят 738,5 млрд руб. (рост на 112,518 млрд руб.), долгосрочные финансовые вложения — 378,7 млрд руб., расходы на приобретение внеоборотных активов — 11,3 млрд руб.

Для реализации программы компании приходится занимать: предусмотренный размер внешних финансовых заимствований составит 290,5 млрд руб. «Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме», — подчеркивает пресс-служба компании.

В сообщении компании говорится, что корректировка параметров инвестиционной программы связана в основном с необходимостью увеличить объем инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты «Газпрома». Среди крупнейших газотранспортных проектов компании — строительство газопровода в Китай «Сила Сибири» и двух газопроводов в Европу — «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Новую версию инвестпрограммы должен утвердить совет директоров «Газпрома».

Теги: инвестпрограмма , "Газпром"
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