Глава Генштаба рассказал главкому сил НАТО о начале учений «Запад-2017»

Глава российского Генштаба Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО Кертис Скапарротти в ходе телефонного разговора договорились продолжать контакты. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в РБК.

«Генерал армии Герасимов и генерал Скапарротти договорились о продолжении подобных контактов в будущем», — сообщили в Минобороны. В министерстве отметили, что инициатором телефонного разговора выступило НАТО. Герасимов проинформировал Скапарротти о начале военных учений «Запад-2017», отметив, что они носят плановый и оборонительный характер.

Ранее, 7 сентября, Герасимов встретился в Баку с начальником военного комитета НАТО Петром Павелом. Тогда Герасимов также подчеркнул, что учения «Запад-2017» не носят агрессивный характер.

Военные учения «Запад-2017», организованные Россией и Белоруссией, начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. В учениях задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов и 680 единиц боевой техники. В частности, в учениях участвуют около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Кроме того, в учениях задействованы около десяти кораблей. Учения проходят на шести российских и белорусских полигонах.

Видео: Ruptly

Цель учений — улучшить совместную работу военных штабов России и Белоруссии, проверить выполнение новых уставных документов. Кроме того, в ходе учений военнослужащие отработают приемы планирования военных действий и управления войсками в ходе предполагаемого вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 сентября заявил, что учения может посетить российский лидер Владимир Путин.