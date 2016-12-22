«Мечелу» отказали в апелляции против взыскания 12,7 млрд руб.

Пятнадцатый арбитражный суд оставил без изменения решение о взыскании с горнодобывающей компании «Мечел» и других ответчиков возмещения в пользу Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ). Об этом сообщается на сайте «Мечела».

«Исковые требования были мотивированы тем, что «Мечел» солидарно с другими ответчиками в период с 2009 года по 2013 год причинил своими действиями убытки предприятию», — говорится в сообщении. В компании это обвинение не признали и утверждают, что все сделки с РЭМЗ «проводились исключительно на рыночных условиях». В «Мечеле» добавили, что компания намерена обжаловать решение суда в кассационной инстанции.

В июле Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск структуры экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского «Атрикс Б В» и РЭМЗ к «Мечелу». Согласно решению суда, «Мечел», его дочерние компании, а также бывший генеральный директор РЭМЗ Геннадий Сомов обязаны компенсировать 12,7 млрд руб. убытков.

Как сообщали РБК адвокаты «Мечела» из Goltsblat BLP, представлявшие в суде ее интересы, в ходе разбирательства были допущено множество нарушений. Кроме того, защита утверждает, что судья был подкуплен.

Варшавский в беседе с РБК заявлял, что председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин выводил деньги из Ростовского электрометаллургического завода и других предприятий холдинга «Эстар», который основал бизнесмен. Экс-депутат утверждал, что РЭМЗ не единственное предприятие, которому Зюзин нанес убытки. «Всего на сегодняшний день мы подали к «Мечелу» иски на сумму более 60 млрд руб.», — сообщил Варшавский. Он уточнил, что споры рассматриваются в судах Сибири, Урала и Поволжья. «В рамках судебных споров установлен факт преднамеренного банкротства предприятий», — отмечал он.

В самой компании «Мечел» все обвинения отвергли.



«Атрикс Б В» подала иск против «Мечела» в январе 2017 года с требованием взыскать с компании 10 млрд руб., позже эту сумму увеличили до 12,7 млрд руб. По сведениям «Эстар», руководство компании заключало контракты на продажу сырья РЭМЗ по завышенным ценам, а продукцию завода продавали «Мечелу» по ценам ниже рынка.